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Снайперская война в зоне АТО: ситуация усугубилась
Сообщения о том, что оккупанты Донбасса "завезли" партию снайперов, подтверждаются. В течение месяца от пуль снайперов погибло, по некоторым данным, 4 защитников Украины. В том числе неофициально сражающихся в зоне АТО (добровольческие подразделения, которых как бы нет).
"Если сегодня на линии разграничения в принципе не так много обстрелов из средств поражения, которые запрещены минскими соглашениями, то снайперы - за прошлый месяц их где-то 100 зашло на территорию "ДНР" и "ЛНР", - как сами стреляют, так и учат местных орков", – отметил недавно в эфире "112 Украина" глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
26 марта журналист и редактор в "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отмечал: "Война. От выстрела снайпера на передовой погиб воин под Донецком. Российские наемники выслеживают наших наблюдателей там, где у них тактически выгодные позиции, и есть возможность просматривать наши... Никакие патрули ОБСЕ не могут остановить войну и прекратить российские атаки. В ряде мест позиции сближаются на 150 метров. Бои неизбежны... Трое наших героев погибли от снайперов в этом районе за месяц".
27 марта от пули снайпера погиб 19-летний юноша, боец Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Андрей Кривич с позывным "Дилли".
"На Донбассе продолжается позиционная война против российских военных формирований и вооруженных наемников. Все чаще из зоны боевых действий приходят сообщения о гибели украинских военных и добровольцев от огня вражеских снайперов, - сообщает Международное волонтерское сообщество InformNapalm, отмечая, что продолжает разведку открытых источников и сбор информации о кадровых российских военных, которых Россия засылает на украинский Донбасс. - Находить в открытых источниках снайперов тяжелее всего, но и они попадают в поле зрения волонтеров-разведчиков. Снайперские пары агрессора состоят как из кадровых военных ВС РФ, так и из наемников, прошедших подготовку в российских военных лагерях. При этом следует отличать "снайперов" – героев пропаганды от тех, кто выполняет настоящие боевые задачи. Однако обе эти категории опасны и играют важную роль в гибридной войне".
Волонтер, блолгер и писатель Серж Марко пишет: "Снайперы с обеих сторон сейчас собирают кровавую жатву. Каждая ошибка, появление на открытой местности или в простреливаемой амбразуре грозит смертью... Снайперы — это штучный продукт по обе стороны. Десяток грамотных снайперов могут наводить ужас на нескольких десятках километрах линии соприкосновения. Если они, конечно, грамотные и трудоголики, а не "ой, сегодня погода не та, я лучше в блиндаже посижу". Нынешняя линия соприкосновения за эти годы обросла всевозможными инженерными сооружениями. Людей по обе стороны не хватает. Бывает, что на километре линии с мощнейшими инженерными сооружениями по каждую сторону находится в лабиринтах окопов менее взвода. Низкая плотность бойцов на большое количество инженерных сооружений, причём над окопами голова противника может не появляться неделями, визуально линия "мертва", так как окопы глубокие, ДОТов много и они замаскированы, а подходы к ВОПам вне зоны обзора. Ловить людей, которые таки "засветились" в открытую, могут в большинстве случаев только снайперы. Этакая охота на людей с обеих сторон. И эта "охота" приносит жертвы с обеих сторон".
Серж отмечает, что поддержкой снайперов он занялся в 2016 году. "Это произошло после того, как на позиции морпехов зашло снайперское подразделение ФСО РФ "Бастион". Обученные российские снайперы устроили снайперский ад на полях под Мариуполем, - делится он. - За 2 недели погибло три морпеха, которые стали просто "опытом" для наших российских соседей, в подразделении, которое заводили для очередной тренировки в боевых условиях. Всем троим морпехам, погибшим за эти две недели, было менее 20 лет. Все трое погибли от пуль российских снайперов".
По словам Сержа, чтобы победить в этой позиционной войне снайперов необходимо насыщение линии винтовками с тепловизионной оптикой. "Обычная оптика не всегда позволяет выявить цель. Как я уже сказал, линия окопана и замаскирована. Часть тела в камуфляже "засветившегося" над окопом не всегда в обычную оптику идентифицируется снайпером, особенно если снайпер пролежал пару часов и у него уже устали глаза. Тепловой слепок же прекрасно виден на экране тепловизора, пропустить его не получиться, - поясняет волонтре. - Нам нужны антиснайперские комплексы, которых сейчас очень мало и они в основном в спецподразделениях. А они должны стоять на всех участках, которые предполагают работу снайперов".
И, конечно, нужны кадры. С которыми тоже – проблема.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, снайпер, АТО
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