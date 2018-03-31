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Власть не замечает разрушенный войной поселок Пески (ВИДЕО)
Представители UNHCR Ukraine - Aгентство ООН по делам беженцев в Украине совместно с сотрудниками Гуманитарного штаба "Пролиски" - Авдеевка недавно осуществили мониторинговый визит в поселок Пески Ясиноватского района – одна и самых горячих точек Донетчины.
Делегация прибыл с целью оценки ситуации в поселке: масштаб разрушений жилого сектора. Также был организована встреча с жителями пос. Пески, которые стали внутренне перемещенным лицами и проживают в н.п. Первомайское. Люди обратились с просьбой о помощи в восстановлении их разрушенного жилья в Песках - для дальнейшего их возвращения и проживания.
"Вопрос о выдаче актов о разрушении жилья в Песках так и не решен, несмотря на неоднократные обращения со стороны ГШ "Пролиска" и самих жильцов, - отмечается в сообщении ГШ "Пролиска". - А как бы хотелось бок о бок, чувствуя поддержку со стороны власти, делать одно доброе дело - поддержать людей, дать им надежду. Видя поддержку власти люди бы знали, что их не оставят один на один со своей бедой. Но ничего нашей власти нам сказать. Нет актов о разрушении поселка Пески - ноль разрушений. Нет людей в поселке Пески - нет проблем".
Как отмечает avdeevka.city, по переписи 2001 года население поселка Пески составляло 2160 человек. Сам населенный пункт считался элитным. Но близость к Донецкому аэропорту, в районе которого шли жесточайшие бои, сыграло роковую роль. Сейчас в Пески живет с десяток мирных жителей, а более 90% жилых домов разрушены обстрелами. Вода и газ – привозные. Лишь в августе 2017-го после долгого перерыва Пески подключили к электроснабжению.
Губернатор Донетчины Павел Жебривский ранее заявлял, что Пески (как и Широкино на Приазовье) легче построить заново, чем восстанавливать.
Теги: Донбасс, война, разрушения, Пески, обстрелы
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