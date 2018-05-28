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Путин придет быстрее: почему Украине пока нельзя возвращать Донбасс и Крым
Журналист и публицист Виталий Портников объяснил подвох быстрого возвращения Донбасса и Крыма
По его мнению, люди, которые проживают на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму, как избиратели почти ничем не отличаются от россиян. Другими словами в случае быстрого возвращения этих территорий Украине эти люди все равно приведут к власти пророссийские силы.
«Самый лучший способ добить Украину – это вернуть ей Донбасс. И лучше – еще и Крым. Восстановление территориальной целостности Украины, – это гарантия ее краха как современного европейского государства. Я имею в виду, быстрое. Нынешнее украинское государство – оно не оформлено. Если Украине дать время на оформление своей государственности, это должно быть 10–15 лет, чтобы она могла переварить эти территории. Через 10–15 лет Украина переварит даже Курскую область», – заявил он в интервью UkrLife.tv.
При этом сам публицист говорит, что не является сторонником присоединения Кубани к Украине:
«Это одна из самых консервативных частей Российской Федерации. Это люди, которые даже если голосуют не за Путина, в Краснодарском крае всегда особый авторитет имели коммунистические силы, причем такие: радикально коммунистические, коммунистические антисемитские».
«Вот условно говоря, во вторник Россия распадается. И кубанское государство, и Курщина с Брянщиной, и еще Воронежчина входят в состав Украины. Путина изберут здесь завтра президентом. А не Путина – так Лукашенко… Очень многие люди, которые у нас говорят о присоединении Кубани, – они никогда там не были. А я в Краснодар ездил не один и не два раза. Я представляю себе население Краснодарского края. Это похуже, чем Донбасс, намного», – подытожил он.
Напомним, накануне Портников в эфире одного из телеканалов озвучил имя преемника российского президента Владимир Путина. По его мнению, сам Путин намерен покинуть Кремль, как говорят в народе «вперед ногами», то есть умереть на своей должности. И хоть будет это, как считает Портников, нескоро, операцию «преемник» никто не отменял.
Публицист считает, что на эту должность может претендовать Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, которому сейчас 41 год. Он уже был министром сельского хозяйства, к тому времени как Путину будет далеко за 80 и Медведев уже буде в преклонном возрасте, вполне может быть, они и передадут власть Патрушеву, который до последних лет Путина будет совершенно ручных и полностью управляемым.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Крым, война, конфликт
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