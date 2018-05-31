Порошенко рассказал, как будет освобождать Донбасс

31.05.2018 20:26

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не планирует военного наступления, как и капитуляции в вопросе освобождения Донбасса, передает donpress.com.

Глава государства подчеркнул: «Я отвергаю две крайности на пути к миру: касательно ура-патриотической идеи авантюрного военного наступления, что потребует миллионов жизней, и еще одну крайность — капитуляцию».

Кроме того, президент уточнил: «Мы никому не отдадим ни одного клочка украинской земли! И это мнение разделяют большинство украинцев».