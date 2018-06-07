Один из поселков в зоне ООС почти окружен

07.06.2018 15:56

Известный волонтер Юрий Мысягин поделился хорошими новости из района проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.



"До одного из посёлков, над котором пока еще не поднят украинский флаг, который часто в новостях, в районе которого постоянно происходят бои - до него осталось всего несколько сот тяжелейших шагов хлопцев в берцах. Причём с разных сторон", - уверяет Мысягин.



В комментариях пользователи предполагают, что речь идет о населенном пункте в районе Горловки.