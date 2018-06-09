На Донбасском фронте с начала суток произошло 10 обстрелов, есть раненый

09.06.2018 17:50

В течение текущих суток, 9 июня, оккупанты Донбасса 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них два раза - из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как отмечает пресс-центр Объединенных сил, российско-террористические войска прибегали к провокационным обстрелам преимущественно на Луганском и Донецком направлениях.



Стрелковое оружие и гранатометы применялись в районах населенных пунктов Новозвановка, Крымское, Марьинка, Пески, Опытное и Гнутово. Огонь из 120-мм минометов открывался по защитникам н.п.Новотошковское, что на Луганщине и Новоселовка Вторая на Донецком направлении.

"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ. В ходе боевых действий один наш защитник получил ранения. Потери противника уточняются", - сообщает пресс-центр ОС.