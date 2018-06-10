- Миротворцы для Донбасса: британская версия18:50
- Боевики помешали работе наблюдателей на Донбассе18:30
- С Донбасского фронта сегодня пришли хорошие новости18:02
- Военный эксперт одобрил план Авакова по возвращению неподконтрольного Донбасса17:50
- Миротворцы для Донбасса: неприятный прогноз накануне встречи глав МИД "нормандской четверки"16:50
- "Град", "Лягушка", "Рапира": оккупанты Донбасса стянули смертоносную военную технику16:30
- Розы в сердце войны: появилось потрясающее фото из Авдеевской промзоны16:10
- Сегодня на донбасском КПВВ пытались подкупить пограничников15:50
- "Мэр" Горловки сходил в ночной клуб и "наехал" на "мэра" Донецка15:11
- Представитель ОС рассказал, как помогали мирным жителям Донбасса 14:40
Военный эксперт одобрил план Авакова по возвращению неподконтрольного Донбасса
Военный эксперт Олег Стариков, комментируя озвученный недавно министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым план деоккупации Донбасса без привлечения военных, назвал его самым реалистичным на данный момент сценарием урегулирования конфликта на востоке Украины.
"В наших условиях деоккупацию Донбасса можно провести без военных. Более того, это наиболее реалистичный сценарий. Ведь как только наши войска перейдут в нападение и начнется гибель людей, Запад сразу надавит на Киев. Самое главное – чтобы не погибали люди. То есть этот пусть – наиболее гуманный. Да, он может привести к протестам внутри страны. Но на этот случай у нас есть правоохранительные органы. Вообще оккупированные территории можно вернуть за счет экономической составляющей. Международные доноры готовы вложить в это большие деньги", – заявил Стариков в комментарии изданию "ГОРДОН".
По словам эксперта, договориться с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу Донбасса.
"Конечно, Россия не заинтересована в том, чтобы оккупированный Донбасс вернулся в Украину. Для этого есть Меркель и [президент Франции Эммануэль] Макрон. Они – главные выгодополучатели этого процесса. Почему они в нем заинтересованы? Без урегулирования ситуации на Донбассе нельзя решить вопрос укрепления Евросоюза. Украина входит в сферу интересов ЕС. Меркель способна договориться с Путиным. Но вопрос Донбасса будет решаться не по-нашему и не по-российски. Мы увидим нечто среднее – то, что предлагает Аваков. Постепенное возвращение территорий на Донбассе – отличное предложение", – резюмировал Стариков.
Напомним, что 7 июня Аваков заявил - деоккупацию Донбасса можно провести без привлечения военных. По словам министра, освободить оккупированные территории можно при помощи полицейской операции, которая может пройти в ближайшее время.
Аваков отметил, что в операции по освобождению Донбасса примут участие миротворцы ООН, а сам процесс деоккупации должен проходить постепенно – путем установления украинской власти и проведения выборов последовательно в каждом освобожденном населенном пункте. По словам главы МВД, для такой операции будет достаточно 2 тыс. правоохранителей.
Кроме того, по словам министра, нужно ввести временный мораторий на участие жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в выборах после деоккупации.
Аваков также рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР".
Напомним, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука прокомментировал высказанные Аваковым предложения о реинтеграции Донбасса.
Теги: Донбасс, министр, Аваков, деоккупация, реинтеграция
- Украинский министр: Если в Москве год просидел, то ничего, а если в Донецке – то всё
- Аваков хочет лишить жителей Донбасса части прав
- Министр назвал главные компоненты "донбасского закона"
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"
- Тука прогнозирует после деоккупации на Донбассе вооруженные столкновения
- У Авакова начали разрабатывать план деоккупации Донбасса
- Миротворцы для Донбасса: британская версия18:50
- Боевики помешали работе наблюдателей на Донбассе18:30
- С Донбасского фронта сегодня пришли хорошие новости18:02
- Военный эксперт одобрил план Авакова по возвращению неподконтрольного Донбасса17:50
- Минируют подступы к Попасной17:30
- Предвыборные игры: в "ЛНР" ударили по общественным организациям17:10
- Миротворцы для Донбасса: неприятный прогноз накануне встречи глав МИД "нормандской четверки"16:50
- "Град", "Лягушка", "Рапира": оккупанты Донбасса стянули смертоносную военную технику16:30
- Розы в сердце войны: появилось потрясающее фото из Авдеевской промзоны16:10
- Сегодня на донбасском КПВВ пытались подкупить пограничников15:50
- Миротворцы для Донбасса: британская версия18:50
- Боевики помешали работе наблюдателей на Донбассе18:30
- С Донбасского фронта сегодня пришли хорошие новости18:02
- Военный эксперт одобрил план Авакова по возвращению неподконтрольного Донбасса17:50
- Минируют подступы к Попасной17:30
- Предвыборные игры: в "ЛНР" ударили по общественным организациям17:10
- Миротворцы для Донбасса: неприятный прогноз накануне встречи глав МИД "нормандской четверки"16:50
- "Град", "Лягушка", "Рапира": оккупанты Донбасса стянули смертоносную военную технику16:30
- Розы в сердце войны: появилось потрясающее фото из Авдеевской промзоны16:10
- Сегодня на донбасском КПВВ пытались подкупить пограничников15:50
- Как избавиться от изжоги навсегда: 3 лучших способа помочь себе22:02
- Право отказа от коммунальной услуги: опубликован законопроект20:41
- Товар с душком: какие продукты в магазинах чаще всего оказываются просроченными20:13
- Что скрывается за предложением Авакова о «полицейской операции» на Донбассе?19:56
- Война на Донбассе: почему Украине нужно быть в повышенной готовности19:11
- Субсидии-2018: разные адреса – доходы умножаем на два16:25
- «Ми просто звикли до цього»,— мешканці прифронтових Мар’їнки та Красногорівки про сусідство з лінією розмежування15:45
- Дорогая оккупация: в оккупированном Донбассе сильно и внезапно подорожали продукты15:27
- Люди, которые воздерживаются от алкоголя, болеют чаще алкоголиков14:49
- «Минск-3»: Даешь конфликту на Донбассе – ядерный статус!14:23
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя
- В ОРДЛО прорвались нужные авто
- Один из поселков в зоне ООС почти окружен
- Появились хорошие новости от "Донбасс SOS" для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий
- Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом
- КПВВ: соцсети сообщают о проблемах на въезд в подконтрольную часть Донбасса
- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»
- Аксенов и Захарченко "собирают чемоданы": в Москве подтвердили "зачистку" главарей Крыма и Донбасса
- Никто никуда не отходил: волонтер прокомментировал "оставление" ВСУ двух поселков у Горловки
- Спикер оккупантов Донбасса "освободил" Гладосово и Травневое