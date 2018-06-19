Курорт «ДНР» в Седово — пустые пляжи, грязная вода

19.06.2018 09:01

Сегодня в соцсетях появились фото временно оккупированного боевиками «ДНР» и российскими наемниками поселка Седово.

Большинство пансинатов в поселке закрыты, дороги разбитые, улицы и пляжи пустые, а вода грязная.

Источник «Ведомостей Донбасса»