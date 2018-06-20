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Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
20.06.2018 14:35
Так называемый «указ» о повышении пенсий в «ДНР» с 1 июля не распространяется на пенсии по выслуге лет, назначенных лицам, уволенным с «военной службы в ДНР» и членам их семей.
Как сообщалось ранее, главарь «ДНР» Александр Захарченко подписал указ об увеличении с 1 июля пенсионных выплат. При этом указ не распространяется на пенсии, назначенные А. Захарченко от 27 октября 2017 года № 290.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, пенсия, повышение, ДНР
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