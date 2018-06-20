Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля

20.06.2018 14:35

Так называемый «указ» о повышении пенсий в «ДНР» с 1 июля не распространяется на пенсии по выслуге лет, назначенных лицам, уволенным с «военной службы в ДНР» и членам их семей.

Как сообщалось ранее, главарь «ДНР» Александр Захарченко подписал указ об увеличении с 1 июля пенсионных выплат. При этом указ не распространяется на пенсии, назначенные А. Захарченко от 27 октября 2017 года № 290.

Источник: https://donpress.com