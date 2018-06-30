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Донецкая область: началось усиленное патрулирование
В подконтрольной части Донетчины полицейские вчера заступили на усиленное патрулирование. Всего более 1000 полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины вышли на улицы городов и поселков.
О покое жителей региона будут заботиться пешие и автопатрули, группы реагирования полиции, экипажи патрульных. Ночью 700-тысячный Мариуполь будут патрулировать еще и группы быстрого реагирования.
Публичное распределение сил и средств состоялось в пятницу днем одновременно во всех населенных пунктах области. Инструктировали личный состав руководители территориальных подразделений полиции.
Под повышенным вниманием заступивших на службу нарядов - береговая линия, места массового пребывания граждан, парки и скверы. Среди главных задач - изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатки и наркотиков, недопущение и мгновенное прекращение любых правонарушений и преступлений, быстрое реагирование на все сообщения от граждан.
Основное требование, которое поставили перед собравшимися руководители, - неукоснительное соблюдение норм действующего законодательства и мер личной безопасности.
Теги: Донбасс, безопасность, полиция, патруль
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