Медикам пришлось откачивать десятки человек на пунктах пропуска "ДНР"

30.06.2018 21:30

Жара, долгое ожидание и отвратительное отношение со стороны "таможенников" т.н. "ДНР" в буквальном смысле "выкашивают" людей на пунктах пропуска, расположенных в оккупированной части Донетчины.



На данный момент на территории созданного РФ квазиобразования "ДНР" развернуты 4 передвижных пункта оказания помощи населению "МЧС ДНР". Они расположены на "таможенных пунктах пропуска" в г. Донецк, г. Горловка, пгт Еленовка, Новоазовский р-н (с. Октябрь).



За сутки в указанные пункты оказания помощи обратилось 606 человек, за медицинской помощью обратилось 22 человека.



"С начала года в пункты оказания помощи обратилось 91148 человек, медицинская помощь оказана 1271 гражданину", - сообщают представители "МЧС ДНР".



Напомним, что 18 июня на оккупированной части Донетчины после двух дней "усовершенствования" открылся контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Горловка". Его "модернизация" далеко не всем пришлась по вкусу.