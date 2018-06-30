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Медикам пришлось откачивать десятки человек на пунктах пропуска "ДНР"
Жара, долгое ожидание и отвратительное отношение со стороны "таможенников" т.н. "ДНР" в буквальном смысле "выкашивают" людей на пунктах пропуска, расположенных в оккупированной части Донетчины.
На данный момент на территории созданного РФ квазиобразования "ДНР" развернуты 4 передвижных пункта оказания помощи населению "МЧС ДНР". Они расположены на "таможенных пунктах пропуска" в г. Донецк, г. Горловка, пгт Еленовка, Новоазовский р-н (с. Октябрь).
За сутки в указанные пункты оказания помощи обратилось 606 человек, за медицинской помощью обратилось 22 человека.
"С начала года в пункты оказания помощи обратилось 91148 человек, медицинская помощь оказана 1271 гражданину", - сообщают представители "МЧС ДНР".
Напомним, что 18 июня на оккупированной части Донетчины после двух дней "усовершенствования" открылся контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Горловка". Его "модернизация" далеко не всем пришлась по вкусу.
Теги: Донбасс, помощь, ДНР, медики, пункты пропуска
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