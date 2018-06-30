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В Донецке предлагают работать 13 часов в день 6 суток подряд за 10 тысяч рублей
Жительница Донецка, патриотка Украины, которая пишет в соцсетях под псевдонимом Марина Григорьева, рассказала о том, какие "вакансии" имеются в оккупированном российско-террористическими войсками городе.
Вот, что пишет Мария на своей странице в Фейсбуке (стиль и орфография автора сохранены):
"Оккупированный Донецьк.
Женщине с опытом работы предложили должность зав отделом в крупной торговой точке.
Но рабочий день: 13 часов. Суббота рабочий день. Один выходной - воскресенье. Зарплата 10 тысяч фубля. Это очень большая зарплата по донецким меркам!
Но она спросила работодателя, почему такая маленькая зарплата? Когда цены у нас ростовские и московские. А зарплата в тех городах в срашке от 25 тысяч и до 70 и больше, как нам выживать?
А по каким законам люди должны работать больше 70 часов в неделю. Ведь всегда была норма 40 часов.
А не охххвшие ли они?
Работодатель объяснил женщине, шо в рыспублике даже шахтеры, кто остался при работе, получают 7-10 тысч, а опочленцы, конечно же, больше, аж 15 тысч фубля. Ну кто хочет быть мясом за 15 тысч? Или опускаться в забой на сотни метров под землю с риском для жизни?
А это интеллигентная работа, без шума и пыли. Ну и шо, шо больше семидесяти часов, а вы пройдитесь по городу и попробуйте найти себе работу.
Ни учителя, ни врачи, ни медсестры, ни бухгалтера не имеют такой зарплаты. Не нравится? За вами несколько человек стоит желающих.
Она женщина уже взрослая, понимает, шо по молодости потянула бы, а сейчас не справится физически.
Да и жить когда, если работать с такой нагрузкой?
Но вариантов работы как бы больше и нет.
Она не звала русский миръ.
Она оказалась заложницей ситуации".
Теги: Донецк, Донбасс, работа, оккупация
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