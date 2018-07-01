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Архив - Донецкая область

В пресс-центре ООС прокомментировали начало перемирия

01.07.2018 07:00
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В пресс-центре ООС прокомментировали начало перемирия

Представители пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) уверяют, что защитники Украины неуклонно придерживаются объявленного с 1 июля перемирия.

"В связи с принятием решения Трехсторонней контактной группой в Минске об объявлении режима тишины по всей линии фронта длиной 426 километров в два летних месяца, начиная с 1 июля, Объединенные силы заявляют, что подчиненные подразделения неуклонно придерживаться принятого решения", - сообщает пресс-центр ООС.

Напомним, что ранее представители ООС и оккупанты Донбасса, с которыми они сражаются, заявили о готовности соблюдать с 1 июля режим прекращения огня.

Бывший губернатор Луганской области, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука не верит, что оккупанты Донбасса будут соблюдать очередное соглашение о перемирии. Напомним, что оно должно начать действовать с 1 июля.



Теги: Донбасс, перемирие, фронт, ООС
 
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