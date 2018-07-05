Пропагандисты «ЛДНР» рассказывают о «перспективах». Люди не верят

05.07.2018 14:50

Пропагандисты, подконтрольные оккупационным «властям ЛДНР» заявляют о «больших планах» главаря «ЛНР» Леонида Пасечника. Однако, жители оккупированных территорий Донбасса не верят этому.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

В подконтрольных оккупационным «властям ЛДНР» «СМИ» и пабликах распространяется «новость» о «больших планах» главаря «ЛНР» Леонида Пасечника. Он «планируют запустить патронный и вагоностроительный заводы». Однако жители временно оккупированных территорий не верят в громкие заявления:

«У нас тоже Стирол планируют запустить, сначала Захарченко, затем Приходько… Много чего планируют»,

«Смотрю слово «планировать» самое ходовое на сегодня у властьимущих, главное чтобы планер не сломался»,

«В Горловке бы запустили, мирное-машзавод,«Стирол» работает — 300 человек задействовано!!! Ура!!»,

«Языком они все трепать горазды. А как до дела, то сплошные проблемы!!! Надоело уже этих балоболов слушать».