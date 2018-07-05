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Архив - Донецкая область

Путина ждет сюрприз: журналист рассказал, что ожидает освобожденное Золотое-4 на Донбассе

05.07.2018 12:11
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Путина ждет сюрприз: журналист рассказал, что ожидает освобожденное Золотое-4 на Донбассе

После окончания ЧМ-2018 российская сторона наверняка попытается вернуть утраченные позиции и может начать массированную атаку в районе Золого-4, которую недавно отбили украинские военные. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, передает "Диалог.UA".

Стало известно, почему Путин так боится миротворцев на Донбассе. Журналист рассказал, что Золотое-4 боевики использовали в качестве перевалочного пункта в системе наркотрафика и прочих схем, теперь поселок перешел под власть украинской стороны и цепочка оборвана.

Он считает, что во время проведения ЧМ-2018 российская сторона получила указ из Кремля, чтобы никаких военных не было на территории Украины. Однако Цаплиенко убежден, что по окончании турнира РФ попытается вернуть утраченные позиции в Донецкой и Луганской областях.

Корреспондент сообщает, украинские военные успешно окопались в районе всего Золотого и готовы сдерживать атаки, но также предупреждает, что Путина и его войска ожидает "сюрприз" в том случае, если он двинется на территорию Украины.



Теги: Россия, Донбасс, Путин, Донецкая область, атака, Луганская область, Чемпионат мира по футболу, миротворцы, РФ
 
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