Оккупанты Донбасса оттачивают навыки уничтожения

07.07.2018 22:00

По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, российское командование продолжает поддерживать оккупационные войска на Донбассе в готовности к применению.



В частности, 4-5 июля проведена тренировка дежурных артиллерийских подразделений соединений и частей 1 и 2 Армейских корпусов ВС РФ (1 АК действует на оккупированной части Донетчины, 2 АК – на оккупированной части Луганщины) с отработкой вопросов огневого поражения Объединенных сил.



"Наряду с этим, продолжаются мероприятия по маскировке и совершенствования инженерного оборудования передовых позиций противника, устанавливаются дополнительные минно-взрывные заграждения с использованием противопехотных мин", - сообщает ГУР.