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Оккупанты Донбасса оттачивают навыки уничтожения
07.07.2018 22:00
По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, российское командование продолжает поддерживать оккупационные войска на Донбассе в готовности к применению.
В частности, 4-5 июля проведена тренировка дежурных артиллерийских подразделений соединений и частей 1 и 2 Армейских корпусов ВС РФ (1 АК действует на оккупированной части Донетчины, 2 АК – на оккупированной части Луганщины) с отработкой вопросов огневого поражения Объединенных сил.
"Наряду с этим, продолжаются мероприятия по маскировке и совершенствования инженерного оборудования передовых позиций противника, устанавливаются дополнительные минно-взрывные заграждения с использованием противопехотных мин", - сообщает ГУР.
Теги: Донбасс, артиллерия, ДНР, ЛНР, оккупанты
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