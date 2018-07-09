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Терминалы в Донецке опечатаны на неопределенный срок
Жители оккупированного Донецка в соцсетях сообщили об отключении некоторых терминалов самообслуживания. Так распорядилось «министерство доходов и сборов ДНР».
«С сегодняшнего дня т. е. с 07.07.18 отключены терминалы самообслуживания (терминалы пополнения счета мобильных и других интернет услуг) отключены на неопределенный срок. Пополнять услуги можно только через систему „СПРУТ“ банка ДНР.», — говорится в одном сообщении.
Из сообщения другого дончанина следует, что отключены только терминалы «центрального республиканского банка ДНР» и терминалы, принадлежащие компании «Рост». Терминалы частных компаний пока функционируют.
«Хотел пополнить киви кошелек-везде писали, что сервис в данный момент недоступен, обошел порядка 5−6 терминалов», — пишет житель Донецка.
«Видела сегодня, опечатано миндохом», — подтверждает информацию дончанка.
«Это называется, как „не палевно“ подминать весь бизнес под себя. По ходу они там уже вообще никого и ничего не боятся, а просто плюют на обычный народ со своей колокольни», — комментирует ситуацию еще один местный житель.
Странная ситуация создалась вокруг пунктов обмена валюты. Информация о текущем курсе, по версии властей «республики», является рекламой и подлежит отдельной оплате. Вот что об этом пишут жители Донецка:
«С обменниками другая история. Им запретили курсы выставлять, т.к. это считается рекламой, а за рекламу надо платить, иначе штраф».
Так, вместо таблички с указанием курса, возле пунктов обмена выставлены таблички «работаем».
«Курс не указан и вместо него надпись „Работаем“. Так не в одном обменнике, по бульвару Шевченко по крайней мере в четырех, уже неделю или больше».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, терминал
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