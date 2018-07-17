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Архив - Донецкая область

Разъяренные жители Донецка и Макеевки разгромили десятки могил боевиков – оккупанты сильно напуганы

17.07.2018 11:44
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Разъяренные жители Донецка и Макеевки разгромили десятки могил боевиков – оккупанты сильно напуганы

Люди громили кресты, надгробья, оградки и памятники оккупантам. Только в одном Донецке были уничтожены десятки последних пристанищ пророссийских оккупантов, передает "Диалог.UA".
Террористы заявили, что поломаны 8 крестов и 18 могил на Чулковском (Алексеевском) кладбище, на кладбище № 3 Зугреса. Также террористы пожаловались на акты вандализма на могилах боевиков на "Аллее славы" уничтоженных орков".
Сообщается о разгроме 25 памятников оккупантам на кладбище в Макеевке. При этом "власти" боевиков говорят, что шокированы произошедшим, так как ничего подобного ранее не происходило. "Тенденции последних месяцев носят поистине угрожающий характер", - жалуются российские боевики. В свою очередь, жители ОРДО заявили, что "ДНР" многие стали ненавидеть. "В "республике" многие разочаровались", - говорят жители Донецка и Макеевки.



Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, могила, боевики
 
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