Разъяренные жители Донецка и Макеевки разгромили десятки могил боевиков – оккупанты сильно напуганы

17.07.2018 11:44

Люди громили кресты, надгробья, оградки и памятники оккупантам. Только в одном Донецке были уничтожены десятки последних пристанищ пророссийских оккупантов, передает "Диалог.UA".

Террористы заявили, что поломаны 8 крестов и 18 могил на Чулковском (Алексеевском) кладбище, на кладбище № 3 Зугреса. Также террористы пожаловались на акты вандализма на могилах боевиков на "Аллее славы" уничтоженных орков".

Сообщается о разгроме 25 памятников оккупантам на кладбище в Макеевке. При этом "власти" боевиков говорят, что шокированы произошедшим, так как ничего подобного ранее не происходило. "Тенденции последних месяцев носят поистине угрожающий характер", - жалуются российские боевики. В свою очередь, жители ОРДО заявили, что "ДНР" многие стали ненавидеть. "В "республике" многие разочаровались", - говорят жители Донецка и Макеевки.