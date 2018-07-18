«Для победы в войне»: в Украине создан Первый отдельный батальон ДУК ПС

18.07.2018 13:53

В четвертую годовщину создания Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» во вторник, 17 июля текущего года был создан Первый отдельный батальон ДУК ПС.



Как передает replyua.net, в состав Первого отдельного батальона ДУК ПС вошли: Тактическая группа «Сапсан», командиром которой является Сирота, Первая отдельная штурмовая рота с командиром - другом Да Винчи, Вторая отдельная рота огневой поддержки им. капитана Воловика с командиром - другом Астма, а также Третья отдельная стрелковая рота, командиром которой является - друг Гонта.



В свою очередь командир Первого отдельного батальона ДУК ПС - друг Тенгиз заявил: «Этот батальон создается для победы в войне. Будет трудно. Но интересно». Напомним, ранее мы уже сообщали, что 25 мая на Донбассе погиб 22-летний боец ДУК ПС Марян Корчак с позывным «Хитрый», который были троюродным братом убитого журналиста Георгия Гонгадзе.