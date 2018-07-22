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Захарченко пустил в ход своего «Чебурашку»: в «ДНР» прогремел взрыв
22.07.2018 10:22
Террористы «ДНР» на подконтрольном им полигоне провели испытание нового типа боеприпаса.
Об этом передает пропагандистское издание «Шторм», которое опубликовало фотографию взрыва, передает Обозреватель.
Точной информации о новом виде вооружения боевиков нет, однако ранее в «ДНР» заявляли запуске собственных реактивных системах залпового огня «Чебурашка» и «Снежинка». Вероятно, именно для одной из этих систем и проводилось испытание нового реактивного снаряда.
В сети уже посмеялись над «мощью ДНРовцев». «Захарченко пустил в ход своего «Чебурашку», — сказано в комментариях.
Теги: Донбасс, боеприпасы, полигон, испытание, ДНР, боевики, Захарченко, ракетный комплекс, РСЗО "Чебурашка"
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