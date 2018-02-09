Главарь "ДНР" снова "поймал убийц" Гиви и Моторолы: Захарченко похвастался "раскрытием дела" ликвидированных боевиков

09.02.2018 19:31

Террористы незаконного формирования "ДНР" заявили о том, что якобы установили всех лиц, которые имеют отношение к ликвидации главаря бандформирования "Сомали" Михаила Толстых, известного как Гиви. Такое заявление сепаратистским СМИ озвучил главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко.

По его словам, уже есть "задержанные", которых боевики подозревают в причастности к смерти Гиви. "Установлены все лица, которые причастны к ликвидации, некоторые задержаны, но не все. Дело закончим в этом году", - завил главарь "ДНР". Более того, он стал рассказывать и о том, что якобы эти люди участвовали в ликвидации и главаря боевиков Арсена Павлова, известного как Моторола.

Как передает "Диалог.UA", ранее украинский снайпер с одного выстрела уничтожил сожительницу Гиви, которую боевики прозвали "Белоснежкой". Известно, что 26-летняя пособница боевиков была родом из поселка Кировское и также принимала активное участие в боевых действиях против бойцов ВСУ на Донбассе.