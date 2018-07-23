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В Мариуполе на “Восточном” в поле подорвался трактор
23.07.2018 13:38
В МКР “Восточный” во время сельскохозяйственных работ в поле трактор подорвался на неизвестном предмете.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области, инцидент произошел 22 июля в 12:00.
В результате происшествия была повреждена дисковая борона трактора. 44-летний тракторист в медицинской помощи не нуждался.
От Главного управления силы и средства не привлекались.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, взрыв, трактор
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