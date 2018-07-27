В Горловке тотальная проверка: боевики проверяют даже велосипедистов

27.07.2018 12:15

Сегодня утром в оккупированной Горловке на перекрестке улиц Интернационалой и Горловской дивизии боевики «ДНР» устроили тотальную проверку всего транспорта, при этом они проверяли даже велосипедистов.

Местные жители в соцсетях сообщают, что причина проверки остается неизвестной. В комментарии люди пишут:

«Утром на пересечении Интернационалой и Горловской дивизии на команду регулировщика с многочисленной поддержкой останавливались даже орки и велосипедист».

Источник: https://donpress.com