8 мирных жителей были ранены на Донбассе

28.07.2018 19:20

За период с 9 по 22 июля СMM отметила ухудшение ситуации с безопасностью на востоке Украины. В течение второй недели после возобновления обязательств по прекращению огня Миссия зафиксировала увеличение количества нарушений режима тишины.



Также за отчетный двухнедельный период СMM подтвердила ранение как минимум 8 мирных граждан по обе стороны линии разграничения. Один из них, 60-летний мужчина, получил пулевое ранение перед своим домом в Красногоровке.



Миссия продолжала фиксировать наличие вооружения и другие признаки военного присутствия в жилых районах по обе стороны от линии соприкосновения.