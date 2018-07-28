Последние новости раздела
- Переговоры по Донбассу: почему «хромает» «нормандский формат»19:40
- 8 мирных жителей были ранены на Донбассе19:20
- Донбасский узел: эксперт увязал коррупцию в Украине, Минские договоренности и "большую сделку"19:00
- Конфликт на Донбассе поставили "на паузу"18:20
- Сегодня на Донбассе был сильный бой, есть погибшие и раненые с двух сторон18:07
- Боевики не пускают СММ ОБСЕ в оккупированные населенные пункты на юге Донетчины18:00
- Украинские военнослужащие помогли жителям Авдеевки и Опытного17:40
- Особый статус для Донбасса: нельзя давать России причину жаловаться17:00
- На Донбассе заявили об угрозе с воздуха16:40
- Серийных воров поймали на Донетчине16:20
8 мирных жителей были ранены на Донбассе
28.07.2018 19:20
За период с 9 по 22 июля СMM отметила ухудшение ситуации с безопасностью на востоке Украины. В течение второй недели после возобновления обязательств по прекращению огня Миссия зафиксировала увеличение количества нарушений режима тишины.
Также за отчетный двухнедельный период СMM подтвердила ранение как минимум 8 мирных граждан по обе стороны линии разграничения. Один из них, 60-летний мужчина, получил пулевое ранение перед своим домом в Красногоровке.
Миссия продолжала фиксировать наличие вооружения и другие признаки военного присутствия в жилых районах по обе стороны от линии соприкосновения.
Теги: Донбасс, ранения, мирные жители, СММ ОБСЕ
Читайте также:
- В Попаснянском районе получил ранения боец ВСУ
- На Донбассе с полуночи зафиксировано шесть обстрелов из стрелкового оружия
- В "ДНР" заявили о ранении мирных жителей и обвинили ВСУ
- За прошедшие сутки в зоне АТО погибли 2 украинских бойца, ещё 10 получили ранения
- На Донбассе за сутки получили ранения трое украинских военных – штаб АТО
- Руководство АТО об атаке на Артёмовск: "У нас есть потери"
- Переговоры по Донбассу: почему «хромает» «нормандский формат»19:40
- 8 мирных жителей были ранены на Донбассе19:20
- Донбасский узел: эксперт увязал коррупцию в Украине, Минские договоренности и "большую сделку"19:00
- Страшное преступление на Донбассе: мужчину и женщину забили лопатой и сожгли18:38
- Конфликт на Донбассе поставили "на паузу"18:20
- Сегодня на Донбассе был сильный бой, есть погибшие и раненые с двух сторон18:07
- Боевики не пускают СММ ОБСЕ в оккупированные населенные пункты на юге Донетчины18:00
- Украинские военнослужащие помогли жителям Авдеевки и Опытного17:40
- Конфликт на Донбассе: наблюдателей ОБСЕ отгоняют от границы17:20
- Особый статус для Донбасса: нельзя давать России причину жаловаться17:00
- Переговоры по Донбассу: почему «хромает» «нормандский формат»19:40
- 8 мирных жителей были ранены на Донбассе19:20
- Донбасский узел: эксперт увязал коррупцию в Украине, Минские договоренности и "большую сделку"19:00
- Страшное преступление на Донбассе: мужчину и женщину забили лопатой и сожгли18:38
- Конфликт на Донбассе поставили "на паузу"18:20
- Сегодня на Донбассе был сильный бой, есть погибшие и раненые с двух сторон18:07
- Боевики не пускают СММ ОБСЕ в оккупированные населенные пункты на юге Донетчины18:00
- Украинские военнослужащие помогли жителям Авдеевки и Опытного17:40
- Конфликт на Донбассе: наблюдателей ОБСЕ отгоняют от границы17:20
- Особый статус для Донбасса: нельзя давать России причину жаловаться17:00
- Стоматологи назвали самые вредные продукты для зубной эмали22:15
- Тривожні ознаки діабету21:00
- В Украине запретили известный лекарственный препарат15:38
- Почему любители хлеба каждый день губят свое здоровье13:20
- Медики назвали популярный антибиотик смертельно опасным11:35
- Врачи назвали неожиданные продукты, продлевающие жизнь08:15
- Дезодоранты опасны для здоровья. Мужского17:37
- Мінування Азовського моря не вирішить проблеми України - військовий експерт13:11
- Ученые нашли способ предотвратить потерю зрения20:48
- Назван самый полезный овощ для здоровья кишечника18:48
- СМИ раскрыли, как Ахметов готовится к предстоящим президентским выборам и кого он поддержит
- Из-за перевозчиков и проблем с пенсиями в Донецкой области гибнут люди
- «Опять на костылях»: в соцсети сообщили о серьезном ранение главаря «ДНР»
- «Угроза кровопролитной войны»: Главарь «ЛНР» записал срочное видеообращение
- У "ДНР" большие проблемы: артиллерия ВСУ стреляла новыми снарядами артсистемы "Гиацинт"
- Назван самый полезный овощ для здоровья кишечника
- В оккупированной Макеевке боевики ходят по домам и проверяют телефоны
- В Горловке продолжают «ремонтировать» крыши. Люди в ярости. Зреет бунт. ВИДЕО
- Обнародованы тревожные новости с Донбасса
- Смертельный взрыв на кладбище в Горловке: данные журналиста и разведки