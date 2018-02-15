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Сутки в АТО: после обстрелов 4 украинских военных оказались в госпиталях
15.02.2018 06:50
По данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки, 14 февраля, в результате вражеских обстрелов на Донбассе, четверо украинских защитников получили ранения.
Все пострадавшие были оперативно эвакуированы в мобильные госпитали. Военные врачи характеризуют их состояние как удовлетворительное.
В пресс-центре штаба АТО отмечают, что российско-оккупационные группировки неоднократно использовали вчера вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Особенно активно агрессор действовал в темное время суток.
Теги: Донбасс, война, ранения, АТО, обстрелы
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