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Архив - Донецкая область

Сутки в АТО: после обстрелов 4 украинских военных оказались в госпиталях

15.02.2018 06:50
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Сутки в АТО: после обстрелов 4 украинских военных оказались в госпиталях

По данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки, 14 февраля, в результате вражеских обстрелов на Донбассе, четверо украинских защитников получили ранения.

Все пострадавшие были оперативно эвакуированы в мобильные госпитали. Военные врачи характеризуют их состояние как удовлетворительное.

В пресс-центре штаба АТО отмечают, что российско-оккупационные группировки неоднократно использовали вчера вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Особенно активно агрессор действовал в темное время суток.



Теги: Донбасс, война, ранения, АТО, обстрелы
 
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