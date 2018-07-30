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В Минске поклонник Путина поплатился за майку "ДНР": подробности "мутной" истории
В Минске 21 июля был избит некий 42-летний Сергей Лановенко за то, что вышел на улице в футболке с надписью "ДНР". Уголовное дело так и не возбудили. Об истории с избиением любителя "русского мира" Лановенко сообщил в Facebook его друг некий Евгений Константинов, передает "Диалог.UA".
По его данным, инцидент случился еще 21 июля в Минске у одного из торговых центров. Лановенко, вырядившегося в сепаратистскую футболку с надписью "ДНР" якобы избили трое "белорусских националистов", в результате чего у пострадавшего "сотрясение, сломана орбита глаза, сломан нос, осколок чуть не попал в мозг". Несмотря на такие серьезнейшие травмы, поклонник "русского мира" раздает активно интервью, в которых рассказывает о произошедшем бое с белорусскими "бандеровцами”.
Стоит отметить, что в Беларуси не очень верят Лановенко. Он так и не показал свое якобы избитое лицо. Кроме того, полиция Минска еще и отказала ему в возбуждении уголовного дела, что весьма странно при таких травмах. Настораживает и упоминание самой "жертвы" о том, что в авто напавших на него мужчин якобы был "джентльменский набор": флаги Украины и "Правого сектора". Историю белорусы уже сравнивают с пресловутым "распятым мальчиком" из Славянска.
Теги: Донбасс, Путин, Минск, избиение, уголовное дело, Правый сектор, ДНР
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