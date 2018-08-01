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Архив - Донецкая область

Красный Крест готов оказать помощь пенсионерам ОРДЛО

01.08.2018 20:41
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Красный Крест готов оказать помощь пенсионерам ОРДЛО

Красный Крест готов оказать посильную помощь в выплате пенсий жителям временно неподконтрольных районов Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина

Пресс-секретарь делегации Красного Креста в Украине Миладин Богетич рассказал, что пенсионеры на оккупированных территориях заинтересовались предложением Красного Креста о посредничестве в выплате пенсий. Однако, на сегодняшний день соответствующего механизма нет.

"Ранее рассматривалась возможность того, МККК может принять участие в выплате украинских пенсий жителям неподконтрольных территорий. С тех пор люди часто звонят нам, в офисы в Луганске и Донецке, и спрашивают, как они будут получать пенсии. Однако сейчас такого механизма нет. Мы готовы участвовать в доставке пенсий, если будут договоренности между сторонами конфликта", - уточнил Богетич.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, пенсионер, Красный Крест, ОРДЛО
 
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