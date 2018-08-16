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"Ураганы" ООС готовы к бою: ВСУ показали врагу, что его ждет в случае эскалации. ВИДЕО
Бойцы ООС активно готовятся к возможному широкомасштабному вторжению гибридной армии РФ. Оттачивают мастерство подразделения реактивной артиллерии.
Кадрами учений с "Ураганами" поделилась в Facebook пресс-служба штаба Операции объединенных сил, передает "Диалог.UA".
В штабе отметили, что активизацию учений бойцов ООС инициировал командующий Сергей Наев. Среди прочего, ВСУ оттачивают и мастерство работы с тяжелой артиллерией.
На днях состоялись полевые тренировки с участием реактивных систем залпового огня "Ураган", который в состоянии поражать вражеские цели не только на земле, но и на воде. Бойцы отработали развертывание огневых позиций, работу по целям и отход.
Отмечается, что экипажи боевых машин отлично справились с поставленными задачами и в случае реального полномасштабного вторжения агрессора окажут тому достойный прием.
Важно отметить, что в последнее время Россия начала активно стягивать на Донбасс тяжелое вооружение, в том числе и экспериментальное. Эксперты прогнозируют серьезную эскалацию.
Теги: Россия, Донбасс, ураган, артиллерия, вооружение, агрессор, ВСУ, РСЗО "Град", РФ, Наев, ООС
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