В центре оккупированного Донецка был серьезный пожар: оккупанты сообщили детали

20.08.2018 21:30

Сегодня в здании «Почта Донбасса» в центре оккупированного Донецка произошел пожар, однако, погибших и пострадавших нет.

В пресс-службе «МЧС ДНР» сообщают: «Двадцатого августа в 14:15 произошел пожар в подвальном помещении здания ГП „Почта Донбасса“ по улице Артема, 72. В 14:42 спасателями МЧС огонь был ликвидирован».

Спасатели отмечают, что погибших и пострадавших в результате пожара нет. При этом огнем были уничтожены вещи и мебель.

Источник: https://donpress.com