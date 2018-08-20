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Архив - Донецкая область

В центре оккупированного Донецка был серьезный пожар: оккупанты сообщили детали

20.08.2018 21:30
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В центре оккупированного Донецка был серьезный пожар: оккупанты сообщили детали

Сегодня в здании «Почта Донбасса» в центре оккупированного Донецка произошел пожар, однако, погибших и пострадавших нет.

В пресс-службе «МЧС ДНР» сообщают: «Двадцатого августа в 14:15 произошел пожар в подвальном помещении здания ГП „Почта Донбасса“ по улице Артема, 72. В 14:42 спасателями МЧС огонь был ликвидирован».

Спасатели отмечают, что погибших и пострадавших в результате пожара нет. При этом огнем были уничтожены вещи и мебель.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, оккупанты
 
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