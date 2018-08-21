Главная / Новости / Донецкая область / «Браво, ВСУ»: боевики ОРДО понесли серьезные потери под Горловкой
Последние новости раздела
- Московские кураторы решили поменять главаря «ДНР» Захарченко тихо, без выборов10:39
- Российские наемники резко обострили ситуацию с атаками на Донбассе: ВСУ подсчитали потери за сутки10:22
- ОБСЕ сообщила о новых повреждениях вследствие обстрелов в Ясиноватой10:01
- Боевики «ДНР» за выходные дни задержали почти 240 человек09:42
- «Браво, ВСУ»: боевики ОРДО понесли серьезные потери под Горловкой09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 21 августа08:59
- Обнародованы подробности продвижения ВСУ в "серой зоне08:50
- В Макеевке боевики «ДНР» испытывают взрывчатку «для шахт»днр08:15
- ВСУ нанесли урон боевикам на Донбассе: в ООС сообщили о ситуации на передовой08:05
- В Минсоцполитики рассказали, сколько зарегистрировано переселенцев07:57
«Браво, ВСУ»: боевики ОРДО понесли серьезные потери под Горловкой
21.08.2018 09:21
Украинский блогер и врач из Енакиево Александр Чернов на своей странице в Твиттер сегодня сообщил о серьезных потерях боевиков ОРДО в районе оккупированной Горловки, передает donpress.com.
Так, Чернов пишет:
«Горловка. Городская больница № 2. С пятницы минимум 4 не легкораненых орка. На ФАПах в Пантелеймоновке и Зайцево (южной оккупированной части поселка) минимум 5 пока легких (сепсис на жаре нередок!). В морге минимум 3 трупа… Браво, ВСУ».
Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, оккупация, боевики, потери, ВСУ, соцсети
Читайте также:
- В ВСУ отрицают, что в поселке под Горловкой -критическая ситуация, но говорят об обстреле домов боевиками
- «Столовая под землей»: боевики «ДНР» показали свои позиции в Озеряновке
- Бой под Красногоровкой. Ценой потерь ВСУ остановили прорыв боевиков
- Террористы атаковали украинских бойцов на Донбассе и сами понесли потери: подробности
- Ловушка сработала: бойцы ООС серьезно "потрепали" ДРГ врага под Горловкой - есть пленный и потери
- Мощная победа ВСУ под Горловкой: боевики потеряли еще один поселок, пока Захарченко отмечал 9 мая
- Московские кураторы решили поменять главаря «ДНР» Захарченко тихо, без выборов10:39
- Российские наемники резко обострили ситуацию с атаками на Донбассе: ВСУ подсчитали потери за сутки10:22
- ОБСЕ сообщила о новых повреждениях вследствие обстрелов в Ясиноватой10:01
- Боевики «ДНР» за выходные дни задержали почти 240 человек09:42
- «Браво, ВСУ»: боевики ОРДО понесли серьезные потери под Горловкой09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 21 августа08:59
- Обнародованы подробности продвижения ВСУ в "серой зоне08:50
- Боевики обстреляли Станицу Луганскую08:38
- В Макеевке боевики «ДНР» испытывают взрывчатку «для шахт»днр08:15
- ВСУ нанесли урон боевикам на Донбассе: в ООС сообщили о ситуации на передовой08:05
- Московские кураторы решили поменять главаря «ДНР» Захарченко тихо, без выборов10:39
- Российские наемники резко обострили ситуацию с атаками на Донбассе: ВСУ подсчитали потери за сутки10:22
- ОБСЕ сообщила о новых повреждениях вследствие обстрелов в Ясиноватой10:01
- Боевики «ДНР» за выходные дни задержали почти 240 человек09:42
- «Браво, ВСУ»: боевики ОРДО понесли серьезные потери под Горловкой09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 21 августа08:59
- Обнародованы подробности продвижения ВСУ в "серой зоне08:50
- Боевики обстреляли Станицу Луганскую08:38
- С переселенца хотят взыскать 12 тысяч гривен адресной помощи08:25
- В Макеевке боевики «ДНР» испытывают взрывчатку «для шахт»днр08:15
- В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!22:45
- Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства22:23
- Как выбрать мед: 7 полезных советов21:45
- Любителям суши: выяснилась смертельная опасность самой популярной рыбы19:15
- Как снизить давление без лекарств18:45
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть яблоки15:30
- Провал в вакцинации: украинцам грозит новая эпидемия13:31
- Как характер женщины зависит от месяца ее рождения12:47
- Эти продукты лучше не употреблять вместе09:48
- 7 правил для исполнения любого желания09:30
- У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»
- Пенсионеры, получающие выплаты через Ощадбанк, могут получить электронное пенсионное удостоверение
- У Захарченко в неподконтрольном Донецке готовятся к разгуляю
- В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"
- Дончан ужаснул "указ" Захарченко: "Здравствуй, 37-й год. "ДНР" становится большим концлагерем"
- "Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты
- "Такого не было никогда..." - жительница Донецка потрясена новой проблемой в "ДНР". Люди просят помощи
- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО
- Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО
- "ДНР" и "ЛНР" рассорились: на оккупированном Донбассе у границы с РФ зреет массовый бунт - подробности