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Архив - Донецкая область

«Браво, ВСУ»: боевики ОРДО понесли серьезные потери под Горловкой

21.08.2018 09:21
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«Браво, ВСУ»: боевики ОРДО понесли серьезные потери под Горловкой

Украинский блогер и врач из Енакиево Александр Чернов на своей странице в Твиттер сегодня сообщил о серьезных потерях боевиков ОРДО в районе оккупированной Горловки, передает donpress.com.

Так, Чернов пишет:

«Горловка. Городская больница № 2. С пятницы минимум 4 не легкораненых орка. На ФАПах в Пантелеймоновке и Зайцево (южной оккупированной части поселка) минимум 5 пока легких (сепсис на жаре нередок!). В морге минимум 3 трупа… Браво, ВСУ».



Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, оккупация, боевики, потери, ВСУ, соцсети
 
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