«Браво, ВСУ»: боевики ОРДО понесли серьезные потери под Горловкой

21.08.2018 09:21

Украинский блогер и врач из Енакиево Александр Чернов на своей странице в Твиттер сегодня сообщил о серьезных потерях боевиков ОРДО в районе оккупированной Горловки, передает donpress.com.

Так, Чернов пишет:

«Горловка. Городская больница № 2. С пятницы минимум 4 не легкораненых орка. На ФАПах в Пантелеймоновке и Зайцево (южной оккупированной части поселка) минимум 5 пока легких (сепсис на жаре нередок!). В морге минимум 3 трупа… Браво, ВСУ».