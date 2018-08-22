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"Идиоты были, идиотами и умрете". Как в "ДНР" провернули аферу со школьной формой
22.08.2018 17:15
Родителей школьников, живущих на оккупированной территории Донецкой области "власти" сначала заставили покупать школьную форму у местных производителей, а затем заявили, что она необязательна. Об этом пишет российский журналист Марина Ахмедова в социальных сетях.
"Нехорошая ситуация произошла со школьной формой в ДНР. Родители возмущены, но возмущаться некуда", - отмечает она.
В апреле этого года в мессенджерах родителям стали рассылать "распоряжение" фейкового "министерства образования" о том, что в следующем учебном году для учащихся вводится обязательная школьная форма.
"Высылались и каталоги – для выбора формы. То есть вопрос – согласны ли вы на введение формы? – не стоял. Родители попытались высказаться: светлый верх, темный низ – это ведь тоже форма. Но нет, нужно было выбирать именно форму и именно местных производителей. И пришлось выбирать – в распоряжении была ссылка на указ главы республики Захарченко под номером 174. Указ такой – поэтапно, до 2019 года ввести школьную форму. Самого указа никто не видел, кроме, может быть, министерства образования", - пишет российский журналист.
Производители пошли в школы и буквально презентовали свои образцы формы, снимали мерки, брали аванс за ткань, за работу. Родители школьников, живущие на подконтрольной боевикам территории Донецкой области, в большинстве своем выступали против введения обязательной школьной формы в ОРДО, которое проталкивают оккупационные власти. Основная причина состояла в том, что многим семьям в ОРДО такие расходы просто не по карману. Полный комплект стоил около 5-6 тысяч рублей, при том, что у большинства зарплата – 4-5 тысячи, а многие и вовсе остались без работы после прихода "русского мира".
Однако, во многих школах формы заставили сшить и люди заплатили в полном объеме. При этом сам "указ" главаря "ДНР" никому из родителей даже почитать не дали.
"А пару недель назад выступил Захарченко и сказал – «А в этом году форма необязательна. Она будет обязательна в 2019 году». И тут же в сети появился тот самый указ. В нем нет ничего про обязательную форму. Родители очень осторожно спросили у министерства (а только так и можно спрашивать в военном городе) – а кто же виноват в том, что мы вывернулись, потратили огромные деньги, а о том, что форма не нужна, узнали за 20 дней до учебного года? В упрощенном изложении ответ министерства звучал так –идиоты были, идиотами и умрете, надо было сначала указ посмотреть, а если не посмотрели, то так вам и надо", - пишет Ахмедова.
Источник: https://www.ostro.org
Теги: Донбасс, школа, школьная форма, афера, ДНР
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