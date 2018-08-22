Обстреляли жилой сектор в Зайцево

22.08.2018 21:31

Бойцы незаконных вооруженных формирований обстреляли Зайцево в Донецкой области. В Результате обстрела был поврежден жилой дом. Об этом 22 августа сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.



21 августа НВФ осуществили обстрел Зайцево. Были применены минометы калибром 82 мм и станковый противотанковый гранатомет СПГ-9.



Примерно в 19.20 жители Зайцево сообщили о том, что боеприпасы попали в здания. В результате были повреждены здания частного сектора, несколько из которых загорелись. На место обстрела прибыли представители украинской стороны СЦКК и отметили, что после прямого попадания 4-х мин калибром 82 мм летняя кухня и хозяйственное здание с погребом на ул.Попова были разрушены полностью в результате прямого попадания. а после выстрелов из СПГ остатки зданий выгорели полностью.

Источник: https://zi.dn.ua