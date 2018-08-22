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Обстреляли жилой сектор в Зайцево
Бойцы незаконных вооруженных формирований обстреляли Зайцево в Донецкой области. В Результате обстрела был поврежден жилой дом. Об этом 22 августа сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.
21 августа НВФ осуществили обстрел Зайцево. Были применены минометы калибром 82 мм и станковый противотанковый гранатомет СПГ-9.
Примерно в 19.20 жители Зайцево сообщили о том, что боеприпасы попали в здания. В результате были повреждены здания частного сектора, несколько из которых загорелись. На место обстрела прибыли представители украинской стороны СЦКК и отметили, что после прямого попадания 4-х мин калибром 82 мм летняя кухня и хозяйственное здание с погребом на ул.Попова были разрушены полностью в результате прямого попадания. а после выстрелов из СПГ остатки зданий выгорели полностью.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, обстрелы, Зайцево, ООС
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