Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Обстреляли жилой сектор в Зайцево

22.08.2018 21:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Обстреляли жилой сектор в Зайцево

Бойцы незаконных вооруженных формирований обстреляли Зайцево в Донецкой области. В Результате обстрела был поврежден жилой дом. Об этом 22 августа сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

21 августа НВФ осуществили обстрел Зайцево. Были применены минометы калибром 82 мм и станковый противотанковый гранатомет СПГ-9.

Примерно в 19.20 жители Зайцево сообщили о том, что боеприпасы попали в здания. В результате были повреждены здания частного сектора, несколько из которых загорелись. На место обстрела прибыли представители украинской стороны СЦКК и отметили, что после прямого попадания 4-х мин калибром 82 мм летняя кухня и хозяйственное здание с погребом на ул.Попова были разрушены полностью в результате прямого попадания. а после выстрелов из СПГ остатки зданий выгорели полностью.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, обстрелы, Зайцево, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх