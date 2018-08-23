Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Мариуполец убил и расчленил щенка.ВИДЕО

23.08.2018 08:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мариуполец убил и расчленил щенка.ВИДЕО

Вчера около 10:12 возле стадиона ОШ № 61 произошел жуткий инцидент. Мужчина неопрятного вида, по видимому бездомный, на глазах у играющих рядом детей убил и расчленил щенка.
Об этом 0629 сообщила мариупольчанка Анастасия.
Мужчина отрезал животному лапы и выпустил кишки. Увидевшие это местные жители пытались сами задержать преступника, но он начал угрожать и размахивать ножом. Граждане вызвали полицию.
Волонтер-зоозащитник Ольга Даниленко рассказала, что общалась с женщиной, которая увидела, как бездомный режет щенка. По ее словам, свидетельница происшествия услышала визг животного когда гуляла со своей собакой. Это происходило рядом со спортивной площадкой, где занимался тренер с детьми. "Не смотрите", - сказал детям тренер, но они постоянно оглядывались. Женщина сделала вид, что снимает убийцу на видео и он начал с ножом кидаться на нее. Она уворачивалась от ударов и кричала. Выбежал ее муж и нападавший скрылся.
Однако позже преступник был задержан полицией.
Ольга Даниленко заявила, что следователь, который ведет дело был некомпетен, и говорит, что волонтеры за свои деньги отправили тело щенка на скрытие. По ее словам, сейчас злоумышленника хотят отпустить из отделения полиции без установления личности и, если это произойдет, зооактивисты будут жаловаться в прокуратуру.
В пресс-службе полиции Мариуполя 0629 этот факт подтвердили.
По данным правоохранителей, этот 59-летний мужчина был задержан. Сейчас он находится в Левобережном отделении полиции. Решается вопрос об открытии уголовного дела по ст. 299 ч. 1 (Жестокое обращение с животными). Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Фото группы "Животные в дар. Группа помощи. Мариуполь".



Теги: Донбасс, Мариуполь, убийство, бомж, щенок
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх