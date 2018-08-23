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Архив - Донецкая область

На Донетчине вырастут тарифы на воду и отопление

23.08.2018 13:25
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На Донетчине вырастут тарифы на воду и отопление

По состоянию на 15 августа к отопительному сезону подготовлено 73,3% жилищного фонда и 76,9% объектов социальной сферы, рассказала на пресс-конференции заместитель директора департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации Лариса Гусева. Об этом сообщает Знамя индустрии.
И хотя на подготовительные работы было потрачено 530 миллионов гривень, проблемы прифронтовых городов так и останутся нерешенными.
Так, например, в Майорске и Зайцево, где полностью разрушена система центрального отопления, людям и этой зимой придется обогревать свои жилища электрообогревателями. Все, что пообещали жителям, – это подключить дополнительные мощности электропитания и применить льготный тариф на электроэнергию.
Не менее проблемным отопительный сезон будет и для жителей Марьинки и Красногоровки, где для обогрева используют буржуйки. Согласно областной программе «Тепло Донетчины» эти города переведут в будущем на электроотопление, но сейчас нет ресурсов для реализации подобного проекта.
В то же время с ростом тарифов на электроэнергию цена отопления и водоснабжения также вырастет. Пересмотр тарифов уже проводят водоканалы Бахмута, Краматорска, Славянска, Святогорска, Мариуполя и областное коммунальное предприятие «Вода Донбасса».
Кроме того, в Мариуполе, Доброполье, Краматорске, Углегорске и Курахово будут повышены тарифы на отопление.
«Например, по предприятию "Краматорская теплосеть" тариф увеличится более чем на четверть – на 27,5%. Если в прошлом отопительном сезоне жители платили 1241,91 грн. / Гкал, или 36,81 грн. / кв. м, то нужно готовиться к новым расценкам: 1584,02 и 46,96 грн. соответственно. Будут ли после этого услуги более качественными – вопрос риторический», – говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Донецкая область, вода, отопление, тарифы
 
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