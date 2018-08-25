Почему Порошенко в День независимости ничего не сказал о мирных планах по Донбассу

25.08.2018 19:40

В ходе своего официального выступления на параде в День независимости в Киеве президент Украины ничего не сказал о планах по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. На этом в контексте предстоящих выборов в Украине и политических манипуляций с обещаниями вернуть неподконтрольные украинским властям территории сделал акцент политолог Вадим Карасев.

«Мы не обсуждаем, когда мы будем 30 лет независимости отмечать, Крым и Донбасс – они будут в составе Украины или нет? Верить – это одно, но чтоб не было потом: "А через три года мы там поставим флаг!" А потом: "Извините, мы ошиблись. Это была моя ошибка". [Ошибка] будущего президента, который скажет, что мы освободим Крым», – сказал он.

«У нас уже были заявления некоторых военачальников, что украинский флаг будет в Севастополе стоять. Где? Мы не обсуждаем эти вопросы с Донбассом, который "там", где законсервирована ситуация, и сколько мы будем воевать там. Или может пора уже – хватит воевать? Или давайте воевать, так воевать или как-то по-другому», – продолжил Карасев.

По его словам, на параде в честь Дня независимости президент Украины избегал заявлений о Донбассе. «О мирно-дипломатическом пути в ходе выступления президента на параде вообще ничего не говорилось, о мирном решении вопроса на Донбассе. Почти не затрагивалась эта тема. Парад – это официальная позиция. Я понимаю, что там больше милитарная тематика, но об этом не было сказано», – отметил политолог.

Как сообщалось ранее, 23 августа 2018 года президент Украины Петр Порошенко извинился за то, что в 2014 году заявил, что антитеррористическая операция на Донбассе будет продолжаться часы, а не месяцы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»