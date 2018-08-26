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Архив - Донецкая область

Оккупационные «власти ДНР» цинично поздравили шахтеров в Горловке

26.08.2018 07:25
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Оккупационные «власти ДНР» цинично поздравили шахтеров в Горловке

Оккупационные «власти ДНР» во временно оккупированной Горловке провели «митинг» в честь Дня Шахтера. Однако же, местные жители оскорблены происходящим. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированной Горловке оккупационная «администрация» города возле памятника Никите Изотову провела митинг в честь Дня Шахтера. Как всегда, митинг состоял из присланных бюджетников, студентов, представителей «администрации», детей одетых в военную форму с «флагами» ОД «Молодая Республика» и «ДНР» и двоих престарелых ветеранов.

Жители временно оккупированной Горловки, в которой закрыты и затоплены все шахты, а здание АО «Артемуголь» занято боевиками «ДНР», оскорблены цинизмом происходящего. Вот что пишут горловчане в соцсетях:

«Поправка, к Дню безработного Шахтера»,

«Митинг 7 человек это нормально»,

«Слабо вместо митинга шахту хоть одну запустить?».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены. 



Теги: Донбасс, Горловка, День шахтера, ДНР
 
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