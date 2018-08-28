Не хотели портить праздник: ветеран АТО рассказал о причинах Иловайской трагедии

28.08.2018 20:31

Сообщения о блокировании сил ВСУ в Иловайске отправлялись в Генштаб еще за пять дней до закрытия "котла".

Об этом рассказал стрелок-санитар батальона "Донбасс" Сергей Мищенко. По его словам, пока в Иловайске смотрели киевский парад на День Независимости, российские войска уже пересекали украинскую границу, передает Обозреватель.

"По состоянию на вечер 23 числа разведка уже докладывала в Генштаб о фактах захода российских войск на территорию Украины. Но, поскольку был парад, наше руководство стояло на трибуне и телефонных звонков не принимало", - пояснил Мищенко.

Он рассказал, что заместители начальника Генштаба отвечали на эти сообщения так: "Мы это уже проходили, такие доклады уже были, это дезинформация".

"На мой взгляд, заместители не хотели портить своему руководству праздник плохими докладами", - добавил ветеран.

Руководитель Генштаба включился в процесс только 25 августа, после приема новых погон 24-го, уточнил Мищенко. По его словам, только после этого начали приниматься решения.

"Дальше было еще интереснее, потому что когда рассказывают про "Иловайский котел", надо понимать, что в Иловайске мы были заблокированы 27-го числа. До этого у нас была эвакуация, мы вывозили раненых ребят на Волноваху. Можно четко говорить: состоянию на 26 августа Иловайск не был полностью окружен, мы еще имели пути выхода", - заявил боец.

Он объяснил, что в это время Генштаб в лице Муженко уже договаривался с представителями Генштаба РФ о выходе ВСУ из "котла". А пока шли переговоры, российские войска готовили вдоль дорог западню.

"Если не будет расследования, все эти ошибки повторятся", - резюмировал ветеран.