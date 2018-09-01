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Под угрозой окажется вся Европа: экологическая катастрофа нависла над Донбассом, пугающий прогноз
Действия оккупантов на Донбассе могут привести к масштабной экологической катастрофе, которая будет угрожать не только Украине, но и всей Европе
Об опасной ситуации на оккупированных территориях украинского региона рассказал на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.
Он утверждает, что наибольшая опасность грозит пяти городам Донецкой и Луганской областей. Так, донецкому городу Бунге грозит радиоактивное заражение из-за того, что в 1979 году там был произведен мощный подземный ядерный взрыв.
«В результате образовалась стеклянная радиоактивная капсула, которая содержит радиоактивные изотопы цезия и стронция. В случае ее разрушения, произойдет чрезвычайно сильное радиоактивное загрязнение подземных вод, которое распространится на огромную территорию», — объяснил Аваков.
По данным ОБСЕ, весной этого года оккупанты установили там насосы для откачки воды. Специалисты опасаются, что уже через год-два из-за размыва грунта радиоактивная вода может попасть в ближайшие реки, а оттуда — в Азовское и Черное моря.
Также угроза химическое загрязнения наблюдается в пгт Новгородское Донецкой области. Там работает фенольный завод, который сбрасывает опасные химикаты в свои отстойники. Дамба, защищающая реки от этих веществ, была повреждена во время обстрелов в 2014 году. В случае ее прорыва вещества попадут в Азовское море.
Городу Довжанск Луганской области грозит загрязнение сероводородом из-за тлеющих отвалов. Концентрация опасного вещества в городе уже превышает норму в 45 раз.
В свою очередь, в Горловке местную системы водоснабжения может загрязнить так называемая «мертвая» вода из шахт. Уровень шахтных вод в городе за годы оккупаций поднялся с 1,5 км до 400 м. Такая вода опасна высоким содержанием солей и примесей тяжелых металлов. Она опасна для человека и экосистемы в целом.
Опасность также угрожает Донецку, где есть угроза проседания грунтов. Из-за подтопления местных шахт территория города просела в среднем на 25 см, а в отдельных районах — до 92 см.
«Земля шевелится не только вокруг терриконов гибнущих шахт, но и в населенных пунктах. По мнению экспертов, привлеченных ОБСЕ, угроза техногенной катастрофы захватывает практически всю территорию, на которой когда-либо велась добыча угля», — предупреждает Аваков.
Источник politeka
Теги: Донбасс, катастрофа, экология, угроза
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