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Ситуация на КПВВ: самая большая очередь на «Майорске»
По данным Госпогранслужбы во всех КПВВ в пределах Донецкой области движение граждан и транспортных средств восстановился и происходит в обоих направлениях.
Кроме того, в контрольных пунктах въезда-выезда на въезд и выезд сегодня утром находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ"Майорское» — 0/50;
КПВВ «Марьинка» — 0/30;
КПВВ «Новотроицкое» — 20/15;
КПВВ «Гнутово» — 10/30.
В общем отметим, что вчера, на дорожных коридорах в пределах Донецкой области наблюдалось осложнение движения для граждан из-за действий российско-оккупационных войск. В связи с этим, по сравнению с предыдущими сутками, отмечено уменьшение пассажиро-транспортного потока. Всего за минувшие сутки через КПВВ последовало 15,1 тысячи человек и 1,8 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 2508 человек и 465 транспортных средств;
«Марьинка» — 2186 человек и 555 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 2269 человек и 600 транспортных средств;
«Гнутово» — 744 человек и 215 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 7395 человек.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, очередь, пункт пропуска, Майорск, КПВВ
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