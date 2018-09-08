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Полутораметровые волны! В Мариуполе на море бушует шторм
08.09.2018 21:48
В Мариуполе третий день фиксируется ухудшение погодных условий, передает MRPL.CITY.
Сегодня море также продолжает штормить. Напомним, шквальный ветер разгрозился в Мариуполе в пятницу, тогда его скорость достигала 17 метров в секунду при порывах до 23, волны были до 1,5 метров.
Аварйно-водолазная служба продолжает работать в круглосуточном режиме, устраняя последствия непогоды. Штормовой ветер в Мариуполе стал причиной обрушения веток в разных районах города, были зафиксированы десятки рухнувших деревьев.
Теги: Донбасс, Мариуполь, море, шторм, волна
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