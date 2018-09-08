Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Полутораметровые волны! В Мариуполе на море бушует шторм

08.09.2018 21:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Полутораметровые волны! В Мариуполе на море бушует шторм

В Мариуполе третий день фиксируется ухудшение погодных условий, передает MRPL.CITY.
Сегодня море также продолжает штормить. Напомним, шквальный ветер разгрозился в Мариуполе в пятницу, тогда его скорость достигала 17 метров в секунду при порывах до 23, волны были до 1,5 метров.
Аварйно-водолазная служба продолжает работать в круглосуточном режиме, устраняя последствия непогоды. Штормовой ветер в Мариуполе стал причиной обрушения веток в разных районах города, были зафиксированы десятки рухнувших деревьев.



Теги: Донбасс, Мариуполь, море, шторм, волна
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх