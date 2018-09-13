- Гиркин рассказал, зачем Путин развязал войну на Донбассе08:25
- Кремль готовится отправить в "ссылку" на Донбасс еще одного Захарченко: появился резонансный инсайд08:05
- В Кремле приступили к новой попытке расколоть Украину07:44
- Террористы "ДНР" обнаружили нового "ликвидатора" Захарченко07:25
- Тимофеев и Трапезников стали персонами нон-грата в «ДНР»21:45
- Донецкая фильтровальная станция возобновила свою работу21:33
- На Донетчине заработали 10 удаленных рабочих мест ПФУ по обслуживанию граждан20:18
- По подозрению в убийстве Захарченко задержана группа строителей — соцсети19:15
- Соцсети: ФСБ РФ хочет назначить главарем ОРДО Захарченко18:45
- Когда Россия прекратит военную агрессию на Донбассе, – мнение18:15
Кремль готовится отправить в "ссылку" на Донбасс еще одного Захарченко: появился резонансный инсайд
Террористическую "ДНР" в скором времени может возглавить бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, бежавший с Януковичем после расстрела Майдана.
Громким инсайдом о планах Москвы на нового главаря "ДНР" поделилась ЛентаUA.net со ссылкой на telegram-канал "Кремлевский безБашенник", передает "Диалог.UA".
Кремль сейчас активно пытается решить проблему Донбасса, которого до нищеты и социального бунта довел их ставленник ликвидированный Александр Захарченко. Одиозный Денис Пушилин, уверяет ресурс, на кресле главаря "ДНР" усидит недолго. Кремль использует его для зачистки и "раскулачивания" клики ликвидированного Захарченко, после чего "выкинет за борт".
Пушилина в результате "выборов" Кремль хочет заменить на экс-главу МВД Украины Виталия Захарченко, уверяет "Кремлевский безБашенник". Именно он вместе с Януковичем прямо ответственны за расстрел мирных протестующих Майдана. За это, а также за донецкие корни его уважают любители "русского мира" на оккупированном Донбассе.
Пока неизвестно, согласится ли Захарченко на такое сомнительное предложение. Однако, без сомнений, Кремль, скорее всего, не оставит ему выбора. Сами "выборы" на оккупированном Донбассе сейчас активно обсуждаются в РФ, отметил ресурс.
В Ростове-на-Дону практически ежедневно проходят встречи администрации президента и силовиков РФ со ставленниками из "ДНР". Что касается, Пушилина, то ему, по данным "Кремлевского безБашенника", уготовили должность в "силовой структуре" террористической "ДНР", но, что примечательно, не министерскую.
Теги: Донбасс, МВД, Майдан, ДНР, Пушилин, Захарченко, Янукович, РФ
- "Из князи в грязи" за неделю: в Донецке уже "прессуют" семью Захарченко, хотят отобрать дом и автомобили
- Очередной бред Захарченко: "Светлые идеи украинского Майдана воплощены в "ДНР"
- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке
- Януковичу, возможно, еще удастся повластвовать, только в Донецке вместо Захарченко
- "Встал в позу", - журналистка РФ рассказала, чем Захарченко так сильно "насолил" Кремлю перед своей ликвидацией
- «ДНР»: Реалии «национализированного» Харцызска
- Гиркин рассказал, зачем Путин развязал войну на Донбассе08:25
- Движение через Изварино полностью прекращено08:14
- Кремль готовится отправить в "ссылку" на Донбасс еще одного Захарченко: появился резонансный инсайд08:05
- В Кремле приступили к новой попытке расколоть Украину07:44
- Террористы "ДНР" обнаружили нового "ликвидатора" Захарченко07:25
- Тимофеев и Трапезников стали персонами нон-грата в «ДНР»21:45
- Донецкая фильтровальная станция возобновила свою работу21:33
- В Станице Луганской построят новый мост21:16
- На Донетчине заработали 10 удаленных рабочих мест ПФУ по обслуживанию граждан20:18
- По подозрению в убийстве Захарченко задержана группа строителей — соцсети19:15
- Гиркин рассказал, зачем Путин развязал войну на Донбассе08:25
- Движение через Изварино полностью прекращено08:14
- Кремль готовится отправить в "ссылку" на Донбасс еще одного Захарченко: появился резонансный инсайд08:05
- В Кремле приступили к новой попытке расколоть Украину07:44
- Террористы "ДНР" обнаружили нового "ликвидатора" Захарченко07:25
- Знаки Зодиака с самым тяжелым характером22:35
- Врачи назвали самую вредную позу для сна22:12
- Пугачёва сделала сенсационное признание22:01
- Тимофеев и Трапезников стали персонами нон-грата в «ДНР»21:45
- Донецкая фильтровальная станция возобновила свою работу21:33
- Знаки Зодиака с самым тяжелым характером22:35
- Врачи назвали самую вредную позу для сна22:12
- 7 простых привычек, которые защитят ваш дом от ссор и привлекут в него достаток21:00
- Что сделать, чтобы плохая примета не сбылась16:15
- Медики объяснили, почему вредна разогретая пища14:01
- Японский метод лечения водой: самый простой путь к здоровью11:48
- Врачи рассказали, чем грозит отказ от мяса09:00
- Интимная несовместимость различных знаков Зодиака08:30
- Стало известно, что подорожает в Украине в ближайшее время18:52
- Округ №100: Політична колиска Тимошенко, де вперше пролунало "Юля - молодець"18:22
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности
- «Мы не знали, чем кончится». Царев сделал неожиданное признание о «новороссии»
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР"
- У семьи убитого Захарченко начались серьезные проблемы: могут остаться без имущества
- "Мы хотим есть": доведенные до нищеты жители Луганска вынесли на блошиный рынок последний скарб - кадры
- В Макеевке и Донецке проверки: переписывают номера авто и данные водителя — соцсети
- В Донецке первый резонансный арест после смены главаря "ДНР": на подвал брошен главврач наркологии "ДНР" Цыба
- Убийство Захарченко в Донецке: спутница главаря "ДНР" из больницы впервые рассказала о взрыве. ВИДЕО
- Жители Горловки говорят о большом количестве российских наемников в городе
- Жесткое наступление «ЛДНР» на Донбассе: бойцы ВСУ мощно дали «по зубам» боевикам в ответ