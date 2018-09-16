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Архив - Донецкая область

Дончане о жизни в оккупации: "Донецк деградирует, на улице почти нет улыбающихся лиц. Город вымирает"

16.09.2018 07:44
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Дончане о жизни в оккупации: "Донецк деградирует, на улице почти нет улыбающихся лиц. Город вымирает"

Жители Донецка признаются, что любимый город сегодня производит гнетущее впечатление. В ужас приходят от увиденного особенно те, кто возвращается в Донецк после долгого отсутствия.

Местные признаются, изменилось все: от облика улиц до настроения людей. И такие разительные перемены сильно шокируют, передает "Диалог.UA".

На улицах Донецка почти нет людей с приятным выражением лица, зато озлобленных и хмурых полно. Дончане отмечают, Донецк вымирает, в нем много злых людей, город деградирует.

Основное направление нынешнего частного бизнеса в Донецке – торговля продуктами питания, на еду всегда будет спрос. Под продуктовые лавки в "ДНР" переквалифицировались даже элитные бутики, ранее работавшие для богатых клиентов.

Сегодня многие ТЦ в "ДНР" на грани выживания, покупателей можно встретить иногда в "Континенте". "Амстор на цирке - людей нет… в магазине было человек 10, включая охранника и кассира", – констатируют в соцсетях.

Местные часто жалуются на качество российской продукции, которая заполонила "ДНР". "Все, что привозят из расеи, ужасного качества или подделка", - рассказывают в Донецке.



Теги: Донецк, Донбасс, бизнес, торговля, вымирание, продукты, соцсети
 
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