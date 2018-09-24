Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Главарь «ДНР» Пушилин щедро раздает обещания. Люди возмущены

24.09.2018 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Главарь «ДНР» Пушилин щедро раздает обещания. Люди возмущены

Новый главарь «ДНР» Денис Пушилин начал раздачу «щедрых обещаний». Жители временно оккупированных территорий Донетчины возмущены. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Новый главарь «ДНР» Денис Пушилин в последние дни пустился во все тяжкие, раздавая обещания и обещая жителям временно оккупированных территорий, фактически, «рай на земле», верней, «рай в ДНР».

За несколько последних дней Пушилин наобещал в следующем порядке:

18 сентября Пушилин пообещал решить вопрос о включении отработанного стажа в Украине при перерасчете пенсии в «ДНР»,

20 сентября Пушилин пообещал властям Амвросиевки оказать содействие в строительстве кирпичного завода,

21 сентября Пушилин пообещал властям Снежного оказать помощь в строительстве в городе нового водопровода,

21 сентября ВРИО главы «ДНР» пообещал коллективу «Снежнянскхиммаша» помочь в решении острых проблем предприятия,

22 сентября Совмин «ДНР» дал поручение «Минсвязи» нормализовать работу Vodafone в Республике, Пушилин,

23 сентября Пушилин пообещал «властям» Горловки решить проблему с водоснабжением.

Жители временно оккупированных территорий возмущены подобным потоком обещаний, которые даже не будут пытаться выполнять. Просто недовольных людей пытаются отвлечь от проблем и погасить волну недовольства. Тем не менее, жители временно оккупированных территорий не повелись на «сладкую» приманку. Многие отнеслись к «обещаниям» с возмущением, а некоторые с иронией.

Вот что пишут люди в соцсетях:

«Да уж)))всё очень печально., жалко людей, и родной город»,

«Вчера я бухал с другом и мы обсудили проблемы города. Это столь же важное событие, только видео не сохранилось, потому что по пьяни утопили телефон»,

«Да лохотрон но как хитро было все сделано столько обещаний и честные выплаты и сапоги жене и шубы а теперь главой ДНР не смешно, как он научен так и будет обещать не значит сделать».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены. 



Теги: Донбасс, выборы, ДНР, Пушилин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх