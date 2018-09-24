- Центр Донецка вздрогнул от мощных взрывов14:15
- Главарь «ДНР» Пушилин щедро раздает обещания. Люди возмущены13:00
- В оккупированном Донецке растет ненависть к боевикам12:00
- ВСУ сразили врага мощной "ответкой", заставив считать трупы 11:01
- НВФ обстреляли сотрудников «Вода Донбасса»: ремонт водовода прекращен10:15
- Общественники рассказали, с какими трудностями сталкиваются переселенцы при обращении в ГМС08:28
- В Краматорске в магазине под вывеской штор изготовляли боеприпасы08:00
- ШОК! Всё в крови, одежда, кровать. В Мариуполе крыса напала на ребенка (ФОТО)07:48
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности23:25
- Боевики не пустили ОБСЕ в два района на Донбассе21:59
Главарь «ДНР» Пушилин щедро раздает обещания. Люди возмущены
Новый главарь «ДНР» Денис Пушилин начал раздачу «щедрых обещаний». Жители временно оккупированных территорий Донетчины возмущены. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Новый главарь «ДНР» Денис Пушилин в последние дни пустился во все тяжкие, раздавая обещания и обещая жителям временно оккупированных территорий, фактически, «рай на земле», верней, «рай в ДНР».
За несколько последних дней Пушилин наобещал в следующем порядке:
18 сентября Пушилин пообещал решить вопрос о включении отработанного стажа в Украине при перерасчете пенсии в «ДНР»,
20 сентября Пушилин пообещал властям Амвросиевки оказать содействие в строительстве кирпичного завода,
21 сентября Пушилин пообещал властям Снежного оказать помощь в строительстве в городе нового водопровода,
21 сентября ВРИО главы «ДНР» пообещал коллективу «Снежнянскхиммаша» помочь в решении острых проблем предприятия,
22 сентября Совмин «ДНР» дал поручение «Минсвязи» нормализовать работу Vodafone в Республике, Пушилин,
23 сентября Пушилин пообещал «властям» Горловки решить проблему с водоснабжением.
Жители временно оккупированных территорий возмущены подобным потоком обещаний, которые даже не будут пытаться выполнять. Просто недовольных людей пытаются отвлечь от проблем и погасить волну недовольства. Тем не менее, жители временно оккупированных территорий не повелись на «сладкую» приманку. Многие отнеслись к «обещаниям» с возмущением, а некоторые с иронией.
Вот что пишут люди в соцсетях:
«Да уж)))всё очень печально., жалко людей, и родной город»,
«Вчера я бухал с другом и мы обсудили проблемы города. Это столь же важное событие, только видео не сохранилось, потому что по пьяни утопили телефон»,
«Да лохотрон но как хитро было все сделано столько обещаний и честные выплаты и сапоги жене и шубы а теперь главой ДНР не смешно, как он научен так и будет обещать не значит сделать».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, выборы, ДНР, Пушилин
- "Власти ЛДНР" снова пиарятся на теме местных выборов в "республиках"
- Мнение: закон по выборам на оккупированном Донбассе примут, но там будет много исключений, привязанных к выполнению Минских договоренностей
- Многих колбасит от грядущих выборов на оккупированном Донбассе
- "Понятно, что к лету уже не успеть", - Захарченко опять перенес "выборы"
- Мир на оккупированном Донбассе можно установить только "силой" или после выборов в "ЛДНР" - результаты опроса
- Наануне "праймериз" "чиновники" "ДНР" заявляют, что они граждане Украины
- Центр Донецка вздрогнул от мощных взрывов14:15
- Главарь «ДНР» Пушилин щедро раздает обещания. Люди возмущены13:00
- В жилом доме в ОРЛО прогремел взрыв: четверо пострадавших12:13
- В оккупированном Донецке растет ненависть к боевикам12:00
- ВСУ сразили врага мощной "ответкой", заставив считать трупы 11:01
- НВФ обстреляли сотрудников «Вода Донбасса»: ремонт водовода прекращен10:15
- Общественники рассказали, с какими трудностями сталкиваются переселенцы при обращении в ГМС08:28
- В Краматорске в магазине под вывеской штор изготовляли боеприпасы08:00
- ШОК! Всё в крови, одежда, кровать. В Мариуполе крыса напала на ребенка (ФОТО)07:48
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности23:25
- Центр Донецка вздрогнул от мощных взрывов14:15
- Какой отказ в субсидии считается незаконным: разъяснение Минсоцполитики14:00
- Применят ракеты и бомбы. РФ проведет в Крыму военные учения13:45
- Новый "Чернобыль"? Авария на Запорожской АЭС13:30
- Как система ProZorro изменила государственные закупки?13:16
- Главарь «ДНР» Пушилин щедро раздает обещания. Люди возмущены13:00
- Как государство повышает безопасность на украинских дорогах?12:45
- В Украине вводят новые деньги: как будут выглядеть12:32
- В жилом доме в ОРЛО прогремел взрыв: четверо пострадавших12:13
- В оккупированном Донецке растет ненависть к боевикам12:00
- Мужчины-вампиры. 10 типов парней, которые испортят вам кровь09:58
- Самая неприступная женщина по знаку зодиака — кто она?08:47
- Названы неожиданные продукты, способные помочь справиться с простудой08:15
- На каких пальцах нельзя носить кольца14:55
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
- Ситуация на Донбассе не изменится!До выборов 2019 года все останется без изменений – Кучма08:34
- Что за чертой? Рассказы людей, которые пережили клиническую смерть07:42
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
- "Украина хочет зачистить Донбасс", - Клинцевич боится за будущее пророссийских боевиков на востоке Украины