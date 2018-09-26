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Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ есть очереди
Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в штатном режиме.
По данным Госпогранслужбы сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 25/30;
КПВВ «Марьинка» — 0/40;
КПВВ «Новотроицкое» — 30/30;
КПВВ «Гнутово» — 20/10.
За минувшие сутки через КПВВ последовало 44,5 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 10 050 человек и 1260 транспортных средств;
«Марьинка» — 10 085 человек и 1700 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 9175 человек и 1740 транспортных средств;
«Гнутово» — 3960 человек и 890 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11 220 человек.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, очередь, блокпост, КПВВ
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- В «ДНР» пытались вывезти полкилограмма серебра07:45
- Жители Горловки отказываются идти на «выборы» главаря «ДНР»07:00
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