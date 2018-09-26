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В «ДНР»: В Макеевке продавцы на рынке жалуются на проверки и высокую арендную плату
В неподконтрольной украинским властям Макеевке на рынке «Менделеевский» продавцы жалуются на постоянные проверки, на то, как формируется арендная плата, на бездеятельность «администрации» рынка. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.
Как рассказывают продавцы, от чего зависит арендная плата, узнать невозможно. При этом кто-то платит 350 руб. (149,6 грн по местному курсу на 26.09.18 г.) за кв. м, кто-то – 400 руб. (170,9 грн), а кто-то «по особенному тарифу» – 100 руб. (42,7 грн). «Я долго добивался, чтобы мне объяснили [почему такой тариф]», – говорит продавец Юрий.
«Даже в Донецке, на центральных рынках арендная плата 150-200 руб. (64-85,5 грн – прим. ред.), выше нет. почему у нас так? Маленький частный рыночек, который торгует для соседних домов», – добавляет он.
Юрий торгует уже 10 лет, но таких высоких «налогов» еще не платил.
Торговцев также возмущают бесконечные проверки, причем проверяют уже просто, как говорят торговцы, «для галочки в документах». «Они приходят и проверяют договор аренды – то есть все то, что есть в администрации…», – приводит пример продавец.
По его словам, это сильно мешает торговле.
Как рассказал еще один продавец, Андрей, «администрация» не участвует в жизни рынка и не помогает решать возникающие проблемы. В том числе без внимания «администрации» остаются поврежденные неизвестно кем роллеты, полгода были поломаны ворота на въезде в рынок.
В соцсетях люди комментируют жалобы предпринимателей. В том числе есть и те, кто выступает за постоянные проверки:
- Люда: «Бедненькие, проверяют их...»;
- Тамара: «Если их не проверять постоянно, то и будем брать наколотое мясо и пропавшую рыбу и т.д. Проверять надо. Постоянно!».
Как сообщалось ранее, всего в «ДНР» насчитывается 140 рынков. В 2015 году их начали передавать в созданное «республиканское» предприятие «Рынки Донбасса», а в 2016 году провели полную «национализацию». На большинстве торговых объектах после этого поднялись тарифы за торговые места, начался тщательный контроль за уплатой «налогов» и «податей», а также регулярные тотальные проверки. «Налоговая ДНР» периодически получала разнарядки от «министерства доходов и сборов» на «покошмарить» торговцев. Это было характерно для крупных городов – рынков Донецка, Горловки, Макеевки и др.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Макеевка, рынок, ДНР, жалобы
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