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Архив - Донецкая область

В Горловке рынок одного из поселков объявили «стихийным» и спилили металлические прилавки

27.09.2018 07:49
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В Горловке рынок одного из поселков объявили «стихийным» и спилили металлические прилавки

Во временно оккупированной Горловке оккупационные «власти ДНР» поселковый рынок на поселке Бассарабка объявили «стихийной торговлей» и спилили металлические прилавки.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Главарь «ДНР» Денис Пушилин пообещал «вернуть рынки владельцам». В то же время оккупационные «власти ДНР» в Горловке, в поселке Бессарабка, признали поселковый рынок «стихийной торговлей», разогнали местных жителей торговавших, выращенными на приусадебных участках, овощами и спилили металлические прилавки. Горловчане предполагают, что кому-то очень «понравились» металлические прилавки, как в совё время понравились билборды, которые спилили и вывезли в неизвестном направлении.

Вот что рассказывают горловчане в соцсетях:

«На Бесарабке на прошлой неделе какая-то комиссия разогнала бабушек торгующих овощами на рынке с прилавков, мотивируя стихийной торговлей. На следующий день все прилавки срезали и увезли в неизвестном направлении»,
«А шо, кому-то прилавки нужнее были»,
«Скорее всего, хотя эти и на металл могут сдать, как билборды»,
«В Калиновке тоже гоняют бабушек! У них ведь дешевле, чем в магазинах!».



Теги: Донбасс, Горловка, рынок, ДНР, Пушилин, соцсети, стихийная торговля
 
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