Донецкая фильтровальная станция будет остановлена на сутки

09.10.2018 14:24

На неподконтрольной части Донецкой области из-за отсутствия электроэнергии будет приостановлена работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

Об этом 8 октября сообщила пресс-служба Донецкого РПУ КП «Компания «Вода Донбасса», пишут местные интернет-ресурсы, передает zi.dn.ua.

Прекращать полностью водоснабжение не планируют, но оно сократится на четверть объема в некоторых районах.

«Согласно информации от Донецкого РПУ КП "Компания "Вода Донбасса", 10 октября с 8:00 из-за отсутствия электроэнергии будет остановлена работа Донецкой фильтровальной станции, в связи с чем возможно сокращение подачи воды в Петровский, Кировский, Куйбышевский и, частично, Ленинский районы до 25%», – говорится в сообщении.

Полная подача воды возобновится через сутки, 11 октября.