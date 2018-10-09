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Донецкая фильтровальная станция будет остановлена на сутки
На неподконтрольной части Донецкой области из-за отсутствия электроэнергии будет приостановлена работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС).
Об этом 8 октября сообщила пресс-служба Донецкого РПУ КП «Компания «Вода Донбасса», пишут местные интернет-ресурсы, передает zi.dn.ua.
Прекращать полностью водоснабжение не планируют, но оно сократится на четверть объема в некоторых районах.
«Согласно информации от Донецкого РПУ КП "Компания "Вода Донбасса", 10 октября с 8:00 из-за отсутствия электроэнергии будет остановлена работа Донецкой фильтровальной станции, в связи с чем возможно сокращение подачи воды в Петровский, Кировский, Куйбышевский и, частично, Ленинский районы до 25%», – говорится в сообщении.
Полная подача воды возобновится через сутки, 11 октября.
Теги: Донбасс, электроэнергия, Вода Донбасса, Донецкая фильтровальная станция
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