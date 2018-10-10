Наемники ОРДО подорвались на минном поле: названо число погибших

10.10.2018 17:48

На оккупированной территории Донетчины наемники подразделений НВФ подорвались на своем же минном поле, в результате чего погибли два оккупанта «ДНР», еще один получил ранения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным украинской разведки, НВФ увеличили число диверсионно-разведывательных вылазок, в ходе одной из которых и понесли потери:

«8 октября в районе передовых позиций, при попытке пересечения линии разграничения, подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях боевики 1-й отдельной мотострелковой бригады „1 АК“: двое из них погибли, один тяжело ранен. При этом российское оккупационное командование скрывает количество безвозвратных потерь и истинные причины гибели российских военнослужащих, перекладывая вину на обстрел со стороны ВС Украины».

Кроме того, в разведке добавили, что российское оккупационное командование сменило тактику при обстрелах позиций украинской армии. Сообщается, что противник уменьшил продолжительность обстрелов, сосредоточившись на ведении разведки и изучение конкретных объектов для определения условий для их максимального огневого поражения.

Источник: https://donpress.com