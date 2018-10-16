- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО18:42
- "Не повторим 2014 год и отобьем российскую атаку", – громкое заявление командующего ВМС ВСУ18:09
- В «ДНР» объявили о ряде задержаний по подозрению в коррупции17:38
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили17:01
- В Горловке боевики «ДНР» муштруют на плацу младших школьников15:58
- Немыря: Верховная рада блокирует ряд законов, касающихся переселенцев15:01
В Донецке включили отопление
15 октября с целью обеспечения комфортных условий проживания дончан начаты работы по подаче тепла на жилые дома и социальные объекты Донецка, сообщает «Донецкгортеплосеть».
Полный комплекс мероприятий по включению теплоснабжения будет осуществляться на протяжении двух суток. С целью обеспечения стабильного функционирования системы газоснабжения, разработан график поэтапного включения источников теплоснабжения города Донецка.
В связи с проведением регламентных работ по переводу котельных в режим работы на теплоснабжение, у потребителей города Донецка возможны перебои в подаче горячей воды.
Во время запуска особое внимание уделяется котельным, обеспечивающих тепловой энергией лечебные учреждения, школы и детские сады. В соответствии с графиком в первую очередь подача теплоносителя обеспечивается всем потребителям социальной и жилищной сферы, затем — на промышленные и офисные здания.
Жилищными организациями выполняются работы по включению отопления каждого дома, в связи с чем проводятся мероприятия по удалению воздуха из внутридомовых систем. В случае отсутствия теплоснабжения частично по стоякам отопительной системы дома, необходимо обращаться к балансодержателям здания (ЖЭК, ОСМД, ЖСК, Управляющая компания соответствующего района).
Для уточнения данных о теплоснабжении дома жители города могут обращаться в информационно-коммуникационный центр поддержки абонентов СПП «Донецкгортеплосеть» по любому из номеров:
(062) 311 - 22 - 62;
(071) 311 - 22 – 62.
Теги: Донецк, Донбасс, отопление
- Будущий тесть Януковича переметнулся из БЮТ в Регионы
- Яценюк: Власть заигрывает с Таможенным союзом
- Расследование "Донбасса". Паника вокруг "свиного гриппа" организована
- Мэр Донецка жалуется на давление
- Вакарчук обратился к молодёжи: "Причём здесь вообще Евросоюз???"
- Выборы-2010. Команды кандидатов в президенты: кто стоит за Тимошенко и Януковичем?
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- В ОРЛО неизвестные похитили «герб ЛНР»21:25
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО18:42
- "Не повторим 2014 год и отобьем российскую атаку", – громкое заявление командующего ВМС ВСУ18:09
- В «ДНР» объявили о ряде задержаний по подозрению в коррупции17:38
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили17:01
- В Горловке боевики «ДНР» муштруют на плацу младших школьников15:58
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- В ОРЛО неизвестные похитили «герб ЛНР»21:25
- Россия срочно отправила в Азовское море боевые корабли: СМИ сообщили тревожную новость20:48
- Обнаружены тела пилотов, погибших при крушении Су-2720:11
- Нужно ли украинцам менять паспорт на ID-карту?19:54
- Активисты назвали "кровавую" торговлю с оккупантами неприемлемой19:42
- Томос для Украины. Почему решение Константинополя является историческим?19:20
- Во что верят водители: 7 примет и суеверий23:07
- Как в домашних условиях почистить золотые украшения?22:42
- Медики подсказали, когда пить кофе, чтобы не навредить здоровью22:15
- Украинцы перестают покупать обычный хлеб20:20
- Врачи подсказали, от каких продуктов стоит отказаться пожилым людям16:55
- В старости бедность не грозит этим 4 знакам Зодиака15:45
- Любовь, здоровье, финансы. Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября для всех знаков зодиака14:38
- Пять примет на удачу, которые сбываются всегда14:20
- Эпидемия началась: опасная болезнь скосила 143 тысячи украинцев13:20
- Самые счастливые имена для девочек08:54
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник
- Россиянин поражен кладбищем боевиков с Донбасса в Колпино: "Это правда, много могил, тут одни наши"
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу
- Стреляли в воздух, били бутылки о голову: в Горловке оккупанты устроили «праздник» для жителей
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство
- Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться
- Россия сократила финансирование ОРДЛО: идет сокращение «бюджетников»
- Бойцы К-2 не оставили камня на камне на позиции врага на Светлодарской дуге. ВИДЕО
- Со вторника не будут пускать: боевики возвели пост, блокирующий выезд из Донецка, - жители бьют тревогу в Сети