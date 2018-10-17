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«Украины просто не будет»: бывший министр своим заявлением об Украине подыграл на руку СМИ РФ
Украина вообще может прекратить свое существование как государство, если не будет понимания, что закон является одним для всех. Как передает replyua.net, такое скандальное заявление в прямом эфире телеканала «112.Укриана» озвучил бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
«Если не будет на уровне национальной идеи принято, что закон - один для всех, то, мне кажется, Украины просто не будет. Потому что коррозия морали и коррупция морали дошли уже до самых низов», - подчеркнул он. В то же время бывший министр считает, что наша страна «позорится перед всем миром». «У меня есть опасение, что все это окончательно погубит Украину, все признаки указывают на вероятность чего-то на подобии югославского варианта», - сказал Червоненко.
Российские пропагандистские средства массовой информации тут же распространили заявление скандального политика, опубликовав материалы с заголовками о том, что «Украина опозорилась на весь мир».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, министр
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